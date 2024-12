Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting, è al centro dell’attenzione mediatica grazie alle sue ottime prestazioni. I numeri indicano un totale di diciassette gol in tredici match del campionato portoghese, mentre in Champions League è andato a segno in cinque occasioni nel corso di cinque partite. Lo Sporting non sta però vivendo un momento facile, con Joao Pereira che sta faticando a gestire il club dalla panchina. La squadra ha subito tre sconfitte nelle ultime tre partite e la situazione – viene riportato da ‘Correio da Manha’ – avrebbe fatto innervosire Gyökeres, che starebbe considerando di lasciare il team in anticipo. L’attaccante avrebbe anche alzato la voce in spogliatoio, arrabbiandosi con i compagni dopo la sfida con il Moreirense.