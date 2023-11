Milan-PSG oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e PSG, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I rossoneri provono ad uscire dalla crisi delle ultime settimane e davanti al loro pubblico si giocano una partita sostanzialmente da dentro o fuori. Per continuare a sperare nell’accesso agli ottavi di finale bisogna fare risultato contro Mbappè e compagni. La sfida è in programma oggi, martedì 7 novembre alle 21:00, allo stadio Meazza in San Siro. Diretta in chiaro su Canale 5, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.