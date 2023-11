Lazio-Feyenoord in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

La Lazio ospiterà il Feyenoord alle 21:00 di martedì 7 novembre nella cornice dell’Olimpico. La squadra biancoceleste ha sempre segnato nelle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League e in questa quarta giornata proverà anche a non subirne. Dopo la sconfitta di Rotterdam, la Lazio ha bisogno di una vittoria con un occhio all’altra sfida che vedrà in campo Atletico Madrid e Celtic. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e su Infinity+, oltre che su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti nel corso della partita.