Lazio-Feyenoord oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Feyenoord, valida per il quarto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La squadra di Maurizio Sarri prova a prendersi la rivincita dopo il pesante ko subito nella partita d’andata, quando in Olanda c’è stato un dominio da parte della formazione di casa. Il discorso qualificazione nel girone è assolutamente aperto e i biancocelesti puntano a fare punti importanti. La sfida è in programma oggi, martedì 7 novembre alle 21:00, allo stadio Olimpico di Roma. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.