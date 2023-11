Milan-Psg in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Il Milan sfiderà il Paris Saint Germain nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 7 novembre nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Mediaset Infinity. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti nel corso della partita: pagelle, moviola e parole dei protagonisti di questa sfida da non perdere. Il Milan deve uscire dalla crisi e cercherà la prima vittoria e i primi gol in questa stagione europea contro Mbappè e compagni. Grande attesa per il ritorno di Donnarumma a San Siro. Chi vincerà? Appuntamento alle 21:00 su Sky e Canale 5.