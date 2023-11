Manchester United: la FA non prenderà provvedimenti verso Garnacho per l’uso dell’emoji del gorilla

La Federcalcio inglese ha annunciato che non prenderà provvedimenti nei confronti l’attaccante del Manchester United Alejandro Garnacho, reo di aver utilizzato l’emoji del gorilla in un post sui social media. Il riferimento è alla foto post vittoria in Champions League contro il Copenhagen, quando l’argentino ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme al compagno di squadra, e autore della parata decisiva sul rigore nel recupero, Andre Onana corredata dall’emoji del gorilla appunto. La FA si è infatti detta soddisfatta della spiegazione fornita dal ragazzo, come si legge in una nota: “Abbiamo raccolto le osservazioni del giocatore come parte della nostra indagine e lui ha spiegato che l’uso di due emoji del gorilla avevano lo scopo di evidenziare la forza e la potenza dei suoi compagni di squadra – in particolare Andre Onana e Harry Maguire – e la loro importanza nella vittoria del Manchester United contro il Copenhagen”.

La FA ha poi proseguito: “Intendiamo inoltre collaborare con Kick It Out e la PFA per discutere altri potenziali problemi relativi all’uso di emoji e forme simili di messaggistica“. Lo stesso Onana aveva preso le difese del suo compagno di squadra, rispondendo al post su Instagram: “Le persone non possono scegliere da cosa dovrei essere offeso. So esattamente cosa intendeva Garnacho: potere e forza. Questa polemica non dovrebbe andare oltre“.