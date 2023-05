Milan-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Lazio, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Scontro di clamorosa importanza per la lotta alla qualificazione in Champions: i rossoneri devono assolutamente far risultato, i biancocelesti con una vittoria possono chiudere il discorso prime quattro posizioni. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte al Meazza alle ore 15 di sabato 6 maggio.

Milan-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi.