Diffidati Milan-Lazio, i rossoneri a rischio squalifica in vista dello Spezia

Il Milan, dopo il deludente pareggio con la Cremonese, di prepara a tornare in campo contro la Lazio nel big-match del Giuseppe Meazza valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i rossoneri si tratta di una partita da dentro o fuori in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In vista della prossima sfida contro lo Spezia i rossoneri dovranno fare molta attenzione alle ammonizioni poiché ci sono ben cinque calciatori che figurano nella lista dei diffidati: si tratta di Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Ante Rebic e Malick Thiaw.