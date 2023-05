Napoli, scavalcamento e fumogeni: daspo per cinque tifosi

Cinque tifosi del Napoli sono stati raggiunti dalla misura del Daspo in riferimento ad alcuni episodi che riguardano Napoli-Milan (2 aprile), Napoli-Roma (29 gennaio) e Napoli-Atalanta (11 marzo). Il questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti, per periodi di 1 e 2 anni, nei confronti di tre persone per quanto successo nel match con i rossoneri. Un tifoso, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all’impianto sportivo, era stato denunciato poiché trovata in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 9,5 centimetri. Un altro era stato denunciato per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, mentre il terzo avrebbe minacciato uno steward. Altri due Daspo, della durata di 1 e 5 anni, sono stati invece adottati nei confronti di due tifosi napoletani di 22 e 52 anni; il primo, in occasione della partita Napoli-Roma, era stato denunciato per scavalcamento, mentre il 52enne, in occasione di Napoli-Atalanta, era stato denunciato per accensione di un fumogeno in occasione di manifestazioni sportive.