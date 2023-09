Tennis, Medvedev: “Credo che Alcaraz finirà la stagione da numero uno del mondo”

Il tennista russo Daniil Medvedev, al termine della sfida vinta contro Tommy Paul nel torneo Atp 500 di Pechino 2023, ha raccontato le proprie sensazioni: “Non credo che Tommy abbia giocato la sua partita migliore, forse a causa del jet lag proveniente da Vancouver, ma sono molto contento di come ho giocato. Non è mai facile tornare in competizione dopo aver perso una finale del Grande Slam. Il mio tennis oggi è stato molto buono. Sono rimasto otto giorni senza allenarmi e poi piano piano sono tornato a fare allenamenti sempre più impegnativi. Nel tennis è difficile fermarsi, se vuoi essere sempre al 100% non puoi prenderti più di uno o due giorni di riposo, ma se lo fai, corri il rischio di esaurirti in breve tempo. Devo trovare un equilibrio”.

Medvedev ha poi parlato della lotta per la vetta del ranking Atp, attualmente occupata da Novak Djokovic: “Comunque vada cerco di diventare campione, quindi il sogno di essere il numero 1 rimane vivo. Tuttavia, sono consapevole di essere molto lontano e che la mia lotta deve essere più quella di cercare di finire nella top-2 e restare vicino al top per poterlo attaccare all’inizio del 2024. Non credo che Novak giocherà troppi tornei, quindi la logica indica che Carlos Alcaraz dovrebbe finire come numero 1 alla fine dell’anno. Darò il massimo in ogni torneo a cui gioco”.