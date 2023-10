Milan-Juventus, Pioli in conferenza stampa: programma, orario, tv e streaming

L’allenatore rossonero Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alle 14:00 di sabato 21 ottobre. Attesa per le indicazioni del tecnico sulla formazione, alla luce delle tante assenze del Milan. Maignan e Theo Hernandez sono squalificati, Sportiello è indisponibile e quindi tra i pali toccherà a Mirante, 40 anni. Ma Pioli si soffermerà inevitabilmente anche sul caso scommesse, che ha coinvolto l’ex rossonero Sandro Tonali, ora al Newcastle. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Milan TV, disponibile anche su Dazn, oltre che sul canale Youtube della società rossonera. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

