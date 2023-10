LIVE – Milan-Juventus, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Meno uno a Milan-Juventus e il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a parlare in conferenza stampa. Alle 14:00 di sabato 21 ottobre l’allenatore parlerà davanti ai giornalisti in sala stampa per rispondere alle curiosità dei cronisti. Il tema principale è la formazione, alla luce delle tante assenze del Milan. Ma è inevitabile anche un passaggio sul caso scommesse. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

