Bari-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Modena, match del San Nicola valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I galletti, sotto la guida del nuovo allenatore Pasquale Marino, sperano di partire con il piede giusto in modo tale dal lanciare la loro rincorsa verso i primi posti. I canarini, invece, dopo un avvio strepitoso si sono un po’ arenati ed hanno bisogno di ritrovare lo smalto inziale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

