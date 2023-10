Milan-Juventus, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, match della nona giornata di Serie A 2023/2024: ecco di seguito le informazioni su canale, orario e diretta oggi in tv e in streaming. Il tecnico bianconero presenterà i temi della supersfida contro i rossoneri che sono in vetta alla classifica. Tanta attesa per seguire le parole dell’allenatore livornese alle ore 11.30 di sabato 21 ottobre, diretta su JTV ospitata sulla piattaforma Dazn.

