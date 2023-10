Atp Tokyo 2023: Mochizuki-Karatsev interrotta per pioggia

Arriva la pioggia a Tokyo. Nel corso della seconda semifinale del torneo Atp che si sta disputando nella capitale giapponese il gioco è stato interrotto quando il russo Aslan Karatsev era avanti per 3-2 e con palla del break contro l’idolo di casa Shintaro Mochizuki. La partita dunque è stata sospesa in attesa che il tempo torni sereno. Chi vincerà questa partita domani, in finale, affronterà lo statunitense Ben Shelton che ha sconfitto in tre set Marcos Giron.