F1, controlli anti-bagarinaggio durante il GP Monza 2023: 7 Daspo fino a 5 anni, in cinque sono recidivi

Il questore di Monza, Marco Odorisio, ha firmato 7 Daspo per altrettanti venditori abusivi di biglietti a Monza in occasione del GP di Formula 1. Durante gli accertamenti anti-bagarinaggio programmati nel weekend del Gran Premio, le forze dell’ordine avevano sorpreso sette persone a vendere ticket, specialmente a turisti e stranieri, per un prezzo che si aggirava da 30 a 275 euro. I provvedimenti hanno la durata da 2 a 5 anni e sono stati accompagnati da sanzione amministrativa e sequestro dei tagliandi. Cinque di questi sette venditori sono recidivi, perciò per loro è scattato anche l’obbligo di firma per 5 anni presso un Ufficio di Polizia durante le gara automobilistiche del circuito Fia e di ogni manifestazione di Moto Gp e SuperBike in programma in Italia.