Milan-Empoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 21:00 di stasera venerdì 7 aprile Milan ed Empoli scenderanno in campo a San Siro nell’ultimo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Pioli insegue conferme e continuità dopo il 4-0 inflitto al Napoli al ‘Maradona’. Il Milan confida nel venerdì: ha perso solamente il 9% delle partite di Serie A dsputate in questo giorno della settimana (due su 23). La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.