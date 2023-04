Lecce-Napoli, infortunio muscolare per Simeone: costretto al cambio

Ulteriori problemi in attacco per Luciano Spalletti a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan: dopo Osimhen, il tecnico rischia di perdere anche Giovanni Simeone. Il centravanti, entrato da pochi minuti al posto di Giacomo Raspadori, si è accasciato a terra accusando un problema al flessore della gamba destra. Il calciatore argentino ha provato a rientrare in campo, ma dopo pochi secondi si è rivolto alla panchina chiedendo il cambio. Da valutare nei prossimi giorni l’entità del problema muscolare, ma un recupero lampo sembra improbabile.