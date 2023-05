Milan-Cremonese stasera in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Alle 21:00 di mercoledì 3 maggio il Milan ospiterà la Cremonese nella gara della trentatreesima giornata di Serie A. Stefano Pioli vuole punti Champions e cerca solidità difensiva. Il Milan ha subito un solo gol nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet interni di fila per la prima volta in questa stagione di campionato. Di fronte una Cremonese all’ultimo treno salvezza. Ma i rossoneri hanno vinto tutte le ultime otto sfide casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A, subendo una sola rete e realizzando ben 20 gol. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà pagelle, approfondimenti e parole dei protagonisti di questa sfida.