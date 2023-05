Diffidati Verona-Inter, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Roma

L’Inter sarà protagonista di un finale di stagione davvero incandescente e dovrà dare il massimo per vincere a partire dalla prossima partita contro l’Hellas Verona, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Simone Inzaghi, dunque, vogliono dare seguito alle vittorie ottenute con Lazio ed Empoli. I nerazzurri, in vista della prossima gara contro la Roma, dovranno fare attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista dei diffidati figurano tre calciatori: si tratta di Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Henrikh Mkhitaryan.