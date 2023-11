Milan-Borussia Dortmund, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Borussia Dortmund, match della quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Meazza i rossoneri vogliono ripetere quanto visto col Psg per restare in corsa per superare il girone, cosa impensabile un mesetto fa, ma occhio ai gialloneri che sono ovviamente una formazione pericolosissima. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di martedì 28 novembre.

Milan-Borussia Dortmund sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.