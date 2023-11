Psg-Newcastle oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, martedì 28 novembre Psg e Newcastle si sfideranno al Parco dei Principi in occasione della quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il Paris si qualificherà agli ottavi di finale se batte il Newcastle e il Milan non batte il Dortmund. Discorso diverso per gli inglesi. Il Newcastle non potrà arrivare tra le prime due se perde contro il Paris e sarà matematicamente quarto se perde e sull’altro campo i rossoneri battono il Dortmund. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW, oltre che su Infinity+. Sportface.it vi terrà compagnia con gli approfondimenti di questa partita e le combinazioni sui verdetti dell’ultima giornata.