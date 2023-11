Milan-Borussia Dortmund in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Borussia Dortmund, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. La vittoria contro il Psg ha dato nuova linfa ai rossoneri, tornati in piena corsa per qualificarsi e determinati a strappare i tre punti al Dortmund per sognare in grande. Guai però a sottovalutare i tedeschi, che non solo sono primi nel girone ma sono anche reduci da una bella rimonta ai danni del Moenchengladbach in Bundesliga, sintomo di un buon momento di forma. La sfida è in programma martedì 28 novembre alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, oltre che in chiaro su Canale 5. Diretta streaming affidata invece a SkyGo, NOW e Mediaset Infinity.