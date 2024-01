Regolamento Milan-Atalanta: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Milan-Atalanta, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024. Gli uomini guidati da Stefano Pioli hanno intenzione di giocarsi le proprie carte in questa competizione, in cui si ritrovano un tabellone più favorevole del previsto. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, però, andranno a San Siro per bissare la vittoria di un mese fa. La partita è in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 21:00 allo Giuseppe Meazza. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre disputino i tempi supplementari; qualora persistesse il risultato di parità dopo i 120′, si andrebbe ai calci di rigore.