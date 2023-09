Messina-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Turris, match valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa arriva da un buon avvio di campionato utile per allontanarsi dalla zona playout alla quale sono stati relegati nella passata stagione. La formazione ospite, invece, è in vetta alla classifica del girone C ed ha tutta l’intenzione di restare ancora a punteggio pieno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

