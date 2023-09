Benevento-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Taranto, match del Vigorito valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione giallorossa, dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro la Casertana, hanno voglia di tornare al successo davanti ai loro tifosi per giocarsi la promozione in Serie B. La formazione pugliese, invece, dopo il rinvio del derby contro il Brindisi, spera di conquistare un importante successo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA