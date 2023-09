Crotone-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Cerignola, match dell’Ezio Scida valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta subita con la Virtus Francavilla, vogliono assolutamente conquistare la prima vittoria in questo campionato. La formazione pugliese, invece, vuole rovinare i piani dei calabresi provando a portare a casa i tre punti da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 21 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

