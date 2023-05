Messina-Gelbison oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno playout Serie C 2022/2023

Messina-Gelbison sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del ritorno dei playout di Serie C 2022/2023. Nel girone C arriva l’ora della verità per i campani e per i siciliani. Questi ultimi possono ribaltare il ko per 1-0 dell’andata con una vittoria con qualsiasi punteggio, mentre per salvarsi gli ospiti hanno due risultati su tre contro i peloritani. Chi vincerà? Si parte alle ore 15 di sabato 13 maggio, diretta tv e streaming su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.

