Messi, parla il presidente dell’Al-Hilal: “Non chiedetemi nulla a riguardo”

“Non chiedetemi di Messi, non dirò niente. Se esce qualcosa dal nostro ufficio stampa, lo capirete”. Lo dice il presidente del club saudita Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, che ha rifiutato di commentare la possibilità di raggiungere un accordo con Lionel Messi. In un’altra intervista in campo, mentre la folla gridava “Messi, Messi”, Bin Nafel ha detto: “Il gruppo è più importante per me di un giocatore. Qualsiasi stella che viene qui deve sapere che siamo un grande club. Il nostro obiettivo è migliorare (la squadra). Se ti concentri su una persona, perdi il gruppo”, ha aggiunto.