LIVE – Messina-Gelbison, ritorno playout Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Messina-Gelbison, ritorno dei playout di Serie C 2022/2023. Si chiude una stagione travagliata per entrambe e c’è in palio tantissimo: restare tra i professionisti o finire tra i dilettanti. Campani avanti dopo l’1-0 dell’andata, i siciliani devono vincere con qualsiasi punteggio per ribaltare la situazione. Chi vincerà allo Scoglio? Appuntamento alle ore 15 di sabato 13 maggio.

