Messina-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Messina-Catania, match del Franco Scoglio valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. E’ tutto pronto per un attesissimo derby siciliano tra due nobili decadute del calcio italiano. I giallorossi hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli etnei vogliono la vittoria per consolidare il loro piazzamento tra le prime dieci del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

