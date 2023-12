Giugliano-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giugliano-Monterosi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono provare ad entrare in zona playoff per sognare una storica qualificazione e giocarsi le proprie carte nella post season. La formazione ospite, dal suo canto, è ultima in classifica ed ha un disperato bisogno di portare a casa dei preziosi punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

