Meeting Nembro 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming atletica

A una settimana dalla fine degli Europei di atletica leggera di Roma, manifestazione da sogno per i colori azzurri, comincia ora la marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi. In Lombardia, in provincia di Bergamo, va in scena la 27esima edizione del Meeting Internazionale Città di Nembro, in programma mercoledì 19 giugno alle ore 18.30. Presenti diversi atleti azzurri che hanno fatto parte della spedizione europea nella capitale, e anche alcuni medagliati: tra loro Roberto Rigali, oro nella 4×100, Riccardo Meli e Brayan Lopez, argento nella 4×400. Oltre a loro è iscritta anche Ayomide Folorunso nei 400 metri, così come Irene Siragusa nei 100 e Lorenzo Del Gatto nel lancio del peso. In gara anche Filippo Randazzo e Geovany Paz Soto nel salto in lungo. Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire l’evento in tv le gare del Meeting di Nembro.

STREAMING E TV – Il Meeting di Nembro 2024 sarà trasmesso in diretta su Sportface TV a partire dalle ore 18.30. Sportface.it vi terrà informati anche con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.