Mavlon-Jovenes Promesas oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Mavlon-Jovenes Promesas sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la prima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2023. Al Martini di Viareggio nel girone 7 del gruppo B scontro tutto internazionale tra la formazione nigeriana e quella spagnola, quest’ultima già presente lo scorso anno. Chi vincerà all’esordio nel raggruppamento? Si parte alle ore 15 di martedì 21 marzo, diretta tv e streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.

