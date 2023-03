Calcio, Daspo per un giocatore dopo uno schiaffo all’arbitro

Episodi brutti, da condannare assolutamente che spesso accadono nel calcio dilettantistico. E’ il caso di quello che accaduto in quel di Noto in cui nel corso di una partita il direttore di gara è finito nel pieno di una rissa ricevendo uno schiaffo da un calciatore. Dopo questo gesto da condannare assolutamente con qualsiasi mezzo, oltre al fischio anticipato della partita, è intervenuto anche il Questore di Siracusa.

Gli agenti del Commissariato di Noto, infatti, hanno notificato un provvedimento Daspo, emesso dal Questore di Siracusa, al calciatore in questione che inizialmente si era cercato di giustificare dicendo di aver “punito l’arbitro” colpevole ai suoi occhi di aver espulso un compagno di squadra che aveva colpito con una testata un avversario. Gli agenti della DIGOS, dunque, sono intervenuti condannato subito il gesto con il giocatore che è andato incontro alla pena del DASPO per 3 anni oltre all’obbligo di presentazione del giocatore al Commissariato durante lo svolgimento di tutte le partite in cui è impegnata la propria squadr