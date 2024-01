Marocco-Congo oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Marocco-Congo, match della seconda giornata della Coppa d’Africa 2024, in programma alle 15:00 di domenica 21 gennaio. La sorpresa dell’ultimo Mondiale in Qatar è partita forte, con una vittoria per 3-0 sulla Tanzania che ha messo in mostra tutte le sue stelle. Adesso però Ziyech e compagni vogliono confermarsi contro il Congo, reduce dal pareggio all’esordio contro lo Zambia. La partita sarà disponibile in diretta esclusiva tv su Sportitalia (visibile in HD sui canali 60 e 560 del digitale terrestre), oltre che in streaming sull’app e il sito dell’emittente. Sportface.it al termine del match vi offrirà la cronaca della partita della seconda giornata del girone F di Coppa d’Africa, oltre agli approfondimenti sui protagonisti dei novanta minuti di gioco.