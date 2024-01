Arezzo-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Pescara, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione toscana vuole continuare a fare un campionato tranquillo e per questo spera di portare a casa una bella vittoria davanti ai suoi tifosi. I ragazzi di Zeman, invece, hanno iniziato il 2024 con due sconfitte e ora è arrivato il momento di invertire la rotta per risalire in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA