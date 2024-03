Maratona Roma 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming running

Sta per terminare l’attesa per la Maratona di Roma 2024, gara di running prevista domenica 17 marzo. Grande attesa per la 29esima edizione della tradizionale corsa sui 42,197 chilometri tra le strade della Capitale. Il favorito della vigilia è l’etiope Fentahun Hunegnaw, che vuole provare a migliorare il primato di 2:06:48 stabilito dal connazionale Bekele Tefera Fikre nel 2022. Tra i papabili vincitori anche il keniano Cosmas Birech, che ha siglato il suo personale di 2:08:03 proprio sulle strade di Roma quando vinse nel 2018. Attenzione poi agli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. L’Italia invece può dire la sua con gli azzurri Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta capace di aggiudicarsi tre medaglie d’oro ai Mondiali di 100 km su strada, e Carmine Buccilli, che ha corso la maratona di Roma nel 2019.

Tra le donne il primato del percorso è invece 2:44:55, con il ruolo di favorita che spetta a Zinash Mekonen Lema. Tra le principali avversarie ci sono la keniana Lydia Naliaka Simiyu e l’etiope Sorome Negash Amente. Attenzione anche alle etiopi Obse Abdeta Deme e Emebet Niguse e la keniana Judith Cherono. Si parte da Via dei Fori Imperiali, con una partenza scaglionata: ore 8.25 partenza wheelchair e spingitori, ore 8.30 prima onda (griglie TOP + A), 8.35 seconda onda (griglie B), ore 8.40 terza onda (griglie C), ore 8.45 quarta onda (griglia D). Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà il traguardo per primo? L’appuntamento con la partenza degli atleti elité della maratona è fissato per le ore 8.30 di domenica 17 marzo. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la Run Rome The Marathon 2024.

CALENDARIO ATLETICA 2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – La Maratona di Roma 2024 sarà visibile in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), canale visibile anche in streaming su Sky Go e Now, dalle ore 9.50 alle 11.50 con il commento di Nicola Roggero e Stefano Baldini. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.