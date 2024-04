Maratona Parigi 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming running

Sta per terminare l’attesa per la Maratona di Parigi 2024: ecco tutte le informazioni per seguire la corsa. Grande attesa per la 47esima edizione della celebre corsa sui 42,197 km tra le strade della città parigina, che tra pochi mesi ospiterà i Giochi Olimpici. Il percorso è molto diverso da quello della maratona a cinque cerchi, ma i corridori toccheranno ugualmente alcuni dei luoghi più iconici di Parigi. La partenza è prevista dagli Champs-Élysées, poi i runners attraverseranno Place de la Concorde, spostandosi verso l’Opéra Garnier e Place de la Bastille. Dopo il 25esimo chilometro, il tragitto segue la Senna, con vista su Notre-Dame de Paris e sulla Torre Eiffel, poi il passaggio al Bois de Boulogne prima di tornare all’Arco di Trionfo, con l’arrivo ai suoi piedi, sull’Avenue Foch. Sono 60.000 gli iscritti provenienti da oltre 189 paesi per una delle maratone più seguite del mondo. Si preannuncia grande spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è per le ore 8.30 di domenica 7 aprile. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la Schneider Electric Marathon de Paris 2024.

CALENDARIO ATLETICA 2024: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – La Maratona di Parigi 2024 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, canale visibile anche per gli abbonati Sky, Dazn e Timvision, oltre che sulla piattaforma Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.