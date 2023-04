Arzignano-Renate oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

Arzignano contro Renate. Le due squadre scenderanno in campo alle 17:30 di oggi, sabato 22 aprile, in occasione della trentottesima e ultima giornata de girone A di Serie C. Tempo di verdetti. L’Arzignano è ottava a 53 punti ed è ad un passo dai playoff. Di fronte c’è chi si gioca un piazzamento per la post season: il Renate è undicesima a tre lunghezze. La partita potrà essere seguita in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports (disponibile anche sulla piattaforma Dazn). Sportface.it vi offrirà una cronaca con i verdetti al termine del match.