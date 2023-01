Mantova-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto al Danilo Martelli per Mantova-Lecco, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I padroni di casa, dopo la sconfitta subita contro il Trento nello scorso turno, sperano di rialzare subito la testa per allontanarsi dalla zona retrocessione. La formazione ospite, dal suo canto, ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque partite ed ha bisogno dei tre punti per restare in corsa per la promozione diretta in Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca Andrea Voria.

