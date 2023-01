Feralpisalò-Virtus Verona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Feralpisalò-Virtus Verona, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I club lombardo si trova nelle prime posizioni della classifica ed ha intenzione di restarci a lungo per provare a conquistare una storica promozione diretta in Serie B. I veneti, invece, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque gare e sperano di portare a casa i tre punti su un campo estremamente difficile. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 29 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca Elia Faggion.

