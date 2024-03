Olympiacos-Virtus Bologna in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olympiacos-Virtus Bologna, sfida valida per la 28^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Testa a testa molto interessante tra sesta e la quinta forza della competizione, separate da una sola vittoria. Trasferta decisamente insidiosa, quindi, per le Vu Nere, che arrivano dalla bella vittoria in casa contro il Valencia, che ha rappresentato un altro passo importante verso i playoff. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di giovedì 7 marzo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olympiacos-Virtus Bologna, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn.