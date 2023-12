Lumezzane-Pro Sesto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Pro Sesto, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vogliono portare a casa una bella vittoria davanti ai propri tifosi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. La formazione ospite, dal suo canto, sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative e spera di reagire per scalare posizioni. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 8 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA