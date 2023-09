Lumezzane-Pergolettese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Pergolettese, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra padrona di casa, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro la Pro Vercelli, vuole rialzare la testa davanti ai propri tifosi per provare a conquistare i primi punti della stagione. La compagine ospite, invece, dopo la travolgente vittoria ottenuta ai danni della Pro Sesto, spera di confermarsi su questi livelli. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 10 settembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

