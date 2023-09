Quando torna in campo la Nazionale? Italia-Ucraina: data, orario e diretta tv

L’Italia scenderà in campo sabato sera, in un importantissimo match valido per le qualificazioni agli Europei 2024, contro la Macedonia del Nord. Ma questa non sarà l’unica gara che gli azzurri del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti affronteranno. Già martedì sera, alle ore 20:45, l’Italia affronterà a San Siro, Milano, l’Ucraina. La gara sarà visibile, ovviamente, su Rai 1.