Lumezzane-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Novara, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia di preziosi punti per tenersi distanti dalla zona playout e, magari, avvicinarsi alle prime dieci posizioni della graduatoria. La compagine piemontese, invece, occupa tristemente l’ultimo posto in classifica ed ha assolutamente bisogno di iniziare ad invertire la rotta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 novembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

