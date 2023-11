Everton-Manchester United, gol incredibile di Garnacho: rovesciata surreale (VIDEO)

di Giorgio Billone 2

Gol incredibile di Alejandro Garnacho in Everton-Manchester United. Come qualche anno fa con la splendida rete di Rooney, il giovanissimo classe 2004, talento dei Red Devils, tira fuori dal cilindro una rete surreale, coordinandosi per la rovesciata quasi dal limite dell’area di rigore, centrando così uno dei gol più belli degli ultimi anni a questi livelli. Di seguito e in alto ecco il video del gol.