Lumezzane-Giana Erminio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lumezzane-Giana Erminio, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo un avvio di stagione molto complicato, vogliono provare a regalare una gioia ai propri tifosi vincendo nello stadio di casa. La formazione ospite, invece, è reduce da una sconfitta e spera di ritrovare i tre punti su un campo incredibilmente ostico. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

