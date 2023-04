Lucchese-Entella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Entella, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver raccolto soltanto tre punti nelle ultime quattro gare, sperano di tornare al successo per difendere il loro attuale piazzamento in zona playoff La compagine ligure, invece, arriva da tre vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi: l’obiettivo è completare il sorpasso sulla Reggiana per prendersi il primo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 aprile alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

